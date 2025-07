Lidl Polska ma na terenie kraju ponad 900 sklepów. Żaden z nich nie jest jednak otwarty 24 godziny na dobę i zakupy można w nich robić w standardowych godzinach pracy popularnych dyskontów. Tymczasem w kraju stawiany jest unikalny market całodobowy . Gdzie go budują?

Nowy sklep Rockowa Wyspa Lidla pozwoli na robienie zakupów przez całą dobę, ale będzie działał tylko kilka dni. Otwarcie marketu dla klientów nastąpi we wtorek 29 lipca o godzinie 12:00. Potem sklep ma działać całodobowo bez przerw do niedzieli 3 sierpnia (również do godziny 12:00).