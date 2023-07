Czego nie robić w domu podczas burzy? Fakty i mity

Spis treści: 01 Czy w domu jest bezpiecznie podczas burzy?

02 Czy zamykać okna podczas burzy?

03 Czy można używać telefonu podczas burzy?

04 Czy można ładować telefon podczas burzy?

05 Czy podczas burzy można korzystać z laptopa?

06 Czy podczas burzy można oglądać telewizję?

07 Czy wyłączyć router WiFi w czasie burzy?

08 Czy można brać prysznic podczas burzy?

Burze to bardzo niebezpieczne zjawisko atmosferyczne, które może doprowadzić nawet do śmierci osoby, które nie stosują się do zasad bezpieczeństwa. W związku ze zmianami klimatu wyładowania atmosferyczne stają się coraz gwałtowniejsze.

Czy w domu jest bezpiecznie podczas burzy?

Mogłoby się wydawać, że jeżeli podczas burzy przebywamy w domu, jesteśmy bezpieczni. Jednak nawet w budynku jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo związane z wyładowaniami atmosferycznymi. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że przebywając w domu, bądź jakimkolwiek innym budynku również jesteśmy narażeni, nie tylko na otwartej przestrzeni.

Najniebezpieczniej jest w tych budynku bez piorunochronu, który w razie uderzenia pioruna w nieruchomość przejmuje na siebie uderzenie i odprowadzania wyładowanie prosto do ziemi.

Uderzenie pioruna w budynek może skutkować przede wszystkim spaleniem instalacji elektrycznej w całym budynku, co za tym idzie, zniszczone zostaną również wszystkie urządzenia podpięte do gniazd sieci elektrycznej. Natomiast gdy będziemy znajdowali się za blisko na przykład gniazdka lub metalowych urządzeń może to skutkować porażeniem prądem, a w skrajnych przypadkach śmiercią.

Uderzenie pioruna to również wysokie ryzyko powstania pożaru.

Czy zamykać okna podczas burzy?

Już od najmłodszych lat słyszeliśmy od naszych opiekunów, że gdy tylko zbliża się burza, należy niezwłocznie pozamykać okna i drzwi. Czy rzeczywiście podczas nawałnicy trzeba to robić i czy piorun może wpaść do naszego domu?

Zdjęcie Gdy tylko zbliża się burza, należy niezwłocznie pozamykać wszelkie okna i drzwi / cgardinerphotography / 123RF/PICSEL

Wyładowaniom atmosferycznym najczęściej towarzyszą silne opady deszczu oraz gwałtowny wiatr. Dlatego też pozostawienie okna otwartego podczas burzy nie jest najlepszym pomysłem. Nie tylko stanowi to otwartą drogę do naszego domu wszelkim elementom z zewnątrz, które zostaną wepchnięte przez wiatr, ale również piorun może wpaść do naszego domu. Rzadko się to zdarza, ale jednak może do tego dojść.

Eksperci zalecają, żeby trzymać się z daleka nawet od zamkniętego okna, ponieważ może nastąpić na tyle gwałtowne zdarzenie, że cienka szyba nie będzie nas w stanie uchronić przed konsekwencjami. Na przykład, gdyby piorun uderzył tuż obok budynku bądź w drzewo, którego gałęzie mogą wybić szybę.

Czy można używać telefonu podczas burzy?

Istnieje wiele mitów wokół tego, czy można używać telefonu komórkowego podczas burzy, czy nie. To jak to w końcu jest? Telefon jest w stanie ściągnąć na nas pioruny? Pioruny przenoszą ogromne ładunki elektryczne, w związku z tym, jego uderzenie w większości przypadków kończy się śmiercią. Czy zatem bezpieczniej jest wyłączyć telefon komórkowy podczas przechodzącej burzy?

Pole elektromagnetyczne smartfonów jest na tyle małe, że nie jest w stanie ściągnąć na nas piorunów. Dlatego też bez obaw możemy korzystać z telefonu komórkowego, zwłaszcza że może być konieczność użycia smartfonu do wezwania służb ratowniczych w razie jakiegoś incydentu. Jednak w przypadku, gdybyśmy byli na tyle pechowi, że jednak piorun by nas odnalazł, to telefon może spowodować dodatkowe oparzenia.

Smartfony oraz inne przedmioty, które zawierają metal, jak klucze czy monety, mogą służyć jako przewodnik dla prądu, w efekcie, w razie uderzenia pioruna, nagrzeją się, powodując dodatkowe obrażenia.

Czy można ładować telefon podczas burzy?

Jak już wspomnieliśmy, lepiej nie przebywać podczas burzy w pobliżu instalacji elektrycznej. Co za tym idzie, nie należy ładować telefonu podczas burzy, a wszelkie urządzenia elektryczne powinny zostać odłączone od gniazdek, w razie, gdyby sieć instalacji elektrycznej uległa spaleniu w wyniku uderzenia pioruna.

Gdyby instalacja elektryczna uległa spaleniu, wszelkie urządzenia do niej podłączone również by ucierpiały. Gdyśmy na dodatek używali podczas burzy telefonu podłączonego do gniazdka, moglibyśmy się poparzyć, doznać uszkodzenia ciała, bądź nawet mogłoby to się zakończyć śmiercią.

Czy podczas burzy można korzystać z laptopa?

Używanie laptopa podczas burzy powinno być relatywnie bezpieczne pod warunkiem, że nie jest on podłączony do sieci elektrycznej.

W związku z czym, jeżeli dysponujemy laptopem, który musi być nieustannie podpięty do prądu z powodu wyjątkowo słabej baterii, lepiej poczekajmy, aż burza minie, zanim zaczniemy z niego korzystać.

Zdjęcie Podczas burzy warto wyłączyć od gniazdka wszelkie urządzenia elektroniczne / muamero / 123RF/PICSEL

W razie, gdyby piorun spowodował spięcie sieci elektrycznej w domu, zniszczeniu uległby również podpięty do niej laptop. Gdybyśmy natomiast trzymali podłączony do prądu laptop na kolanach (pewnie wiele osób właśnie tak teraz korzysta z komputera), moglibyśmy w najlepszym wypadku skończyć z poparzeniami, w najgorszym śmiercią.



Czy podczas burzy można oglądać telewizję?

Tak jak już wspomnieliśmy, podczas burzy warto wyłączyć od gniazdka wszelkie urządzenia, co za tym idzie, odradza się również oglądanie telewizji. Dostępne na rynku telewizory potrzebują stałego podpięcia do sieci, abyśmy mogli z nich korzystać, co za tym idzie, korzystanie z nich podczas burzy jest niebezpieczne.

Podpięty do sieci telewizor może spowodować pożar w domu w razie, gdyby instalacja elektryczna uległa spaleniu. Zresztą, jeżeli dysponujemy telewizją satelitarną to w większości przypadków podczas burzy sygnał i tak będzie zanikał. Internetowa telewizja natomiast wymaga korzystania z routera WiFi, który jest szczególnie narażony na wyładowania atmosferyczne.

Czy wyłączyć router WiFi w czasie burzy?

Dostawcy usług zalecają odłączanie routerów od gniazd sieci elektrycznej, ponieważ są one szczególnie narażone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Na przykład sieć Orange wysyła powiadomienia sms do klientów mieszkających na obszarach narażonych na silne burze.

Piorun nie musi uderzyć w nasz dom, abyśmy po burzy zauważyli, że sieć WiFi nie działa. W większości przypadków problemy z siecią po burzy związane są z uszkodzeniami sprzętu dostawcy internetu. Jeżeli jednak zgłosimy problem i okaże się, że występuje on na danym obszarze tylko u nas, prawdopodobnie będzie konieczna wymiana routera, dla którego burza okazała się śmiertelna.



Czy można brać prysznic podczas burzy?

Odpowiedź brzmi. Nie! Dlaczego nie możemy brać prysznica czy kąpieli w wannie podczas burzy? Ponieważ ryzyko porażenia prądem wtedy drastycznie wzrasta. Większość budynków, zwłaszcza tych najstarszych, wyposażona jest w metalowe rury doprowadzające wodę do naszego domu. A jak zapewne wiemy ze szkoły, metal dobrze przewodzi prąd.

W momencie, gdy piorun uderzy w nasz dom, ładunek elektryczny przechodzi przez cały pion budynku, aż natrafi na metalowe rury, a stąd już prosta droga do naszej łazienki. Dalej dostaje się do baterii bądź słuchawki prysznica, który możemy akurat trzymać w ręce i w efekcie zostaniemy porażeni prądem. Bardzo często ze śmiertelnym skutkiem ze względu na obecność wody, która świetnie przewodzi prąd.

Równie dobrze możemy wrzucić do wanny podłączoną do prądu suszarkę. Nastąpi zwarcie, w wyniku którego osoba w wannie zostanie śmiertelnie rażona prądem. Obecnie w budownictwie odchodzi się od metalowych rur, jednak w wielu starszych budynkach w dalszym ciągu są używane.