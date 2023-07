Spis treści: 01 Blitzortung – śledź burzę w czasie rzeczywistym

02 Windy – radar pogodowy. Można sprawdzić nie tylko burze

03 Monitor Burz – prosta aplikacja do śledzenia burzy

04 Który radar burz jest najlepszy?

Blitzortung – śledź burzę w czasie rzeczywistym

Blitzortung to niemiecka strona internetowa umożliwiająca śledzenie burzy w czasie rzeczywistym. To jeden z najstarszych radarów burzowych – działa od 2005 roku. Aplikacja funkcjonuje dzięki pracy odbiorników umiejscowionych w ponad 80 krajach na całym świecie. Odbiorniki te określają lokalizację wyładowań atmosferycznych i przetwarzają dane o falach bardzo niskiej częstotliwości (VLF) w celu naniesienia ich na mapę.

Użytkownicy Blitzortung mogą również sięgać do danych archiwalnych, a także ustawiać powiadomienia, tak zwane alerty burzowe, które dadzą znać w momencie wykrycia burzy w danym rejonie. Blitzortung jest dostępny na stronie internetowej oraz w formie aplikacji na Androida, oraz system iOS.

Windy – radar pogodowy. Można sprawdzić nie tylko burze

Windy to czeski radar pogodowy powstały w 2014 roku. Prognozy i wszelkie informacje dostępne na portalu opierają się na wysokiej jakości danych pochodzących z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, amerykańskiego Global Forecast System oraz modelów NAM. Windy umożliwia śledzenie nie tylko burz, ale również wiatru, zanieczyszczenia powietrza, temperatury czy mgły.

W przeciwieństwie do Blitzortung, w aplikacji Windy nie da się sprawdzić danych archiwalnych. Windy da się ściągnąć na smartfony z systemem Android i iOS, a także umieścić na stronie internetowej w formie widżetu.

Zdjęcie To, czy nadciąga do nas burza, można sprawdzić za pomocą radarów burzowych. / 123RF/PICSEL

Monitor Burz – prosta aplikacja do śledzenia burzy

Monitor Burz jest aplikacją, którą można pobrać na telefon z poziomu sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja w łatwy sposób udostępnia aktualne informacje na temat burz oraz o zbliżających się ulewach i zrywach wiatru. Jest bardzo intuicyjna, wobec czego każdy powinien poradzić sobie z jej obsługą. Aplikacja pokazuje również, z którego kierunku nadciągają burze i gdzie będą się przemieszczać.

Monitor Burz umożliwia ustawienie powiadomień w przypadku wykrycia burzy w miejscu, w którym się znajdujemy. Dodatkowo aplikacja klasyfikuje burze pod kątem zagrożenia.

Który radar burz jest najlepszy?

Powyższe radary burz mają swoje wady i zalety. Windy wydaje się mieć najwięcej funkcji, ponieważ oprócz śledzenia burzy, umożliwia sprawdzanie temperatury, wiatru oraz zanieczyszczenia powietrza. Z kolei Blitzortung nie ma tych dodatkowych funkcji, jednak skupia się głównie na burzach, zatem dla osoby zainteresowanej wyłącznie śledzeniem burzy okaże się lepszą opcją. Monitor Burz jest prosty w obsłudze, jednak jest dostępny tylko w formie aplikacji na smartfona.

Zatem, który radar burz jest najlepszy? Prawdopodobnie jest to Blitzortung – jest rozwijany od 2005 roku, daje dostęp do archiwalnych danych, a poza tym jest dostępny zarówno w formie aplikacji na telefon, jak i strony internetowej. Ponadto Blitzortung korzysta z wielu stacji meteorologicznych, które znajdują się na całym świecie. Przekazują one dane o wyładowaniach w czasie rzeczywistym. Wobec tego zapewnia najświeższe i najbardziej wiarygodne informacje dotyczące burz.

