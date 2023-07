Smartfon kontra piorun. Czy można używać telefonu podczas burzy?

Pioruny od dawna fascynowały, ale i przerażały ludzi. Nic dziwnego, nikt nie chce być porażony piorunem, byt często kończy się to śmiercią lub poparzeniami i uszkodzeniem narządów. Aby chronić się przed tym zagrożeniem, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad, takich jak unikanie przebywania na dworze podczas burzy, chowania się w pobliżu drzew, niewypływanie na jezioro, czy zejście z gór lub wejście do schroniska, a na otwartej przestrzeni skulenie się. Niektórzy również odruchowo sięgają po telefon i wyłączają telefon lub choćby sam internet w obawie, że będzie "ściągał pioruny". Okazuje się jednak, że to jeden z powszechniejszych mitów. Używanie telefonu podczas burzy nie sprawi, że łatwiej zostaniemy porażeni piorunem, ale też nie zawsze jest bezpieczne.

Czy podczas burzy można używać telefonu?

Możemy być całkowicie spokojni podczas korzystania z telefonu podczas burzy. Pole elektromagnetyczne jest zbyt słabe, aby doprowadzić do uderzenia w nas pioruna. Co więcej, eksperci ostrzegają przed używaniem telefonów na kablu, ponieważ mogą doprowadzić do porażenia. Zamiast tego zaleca się telefony bezprzewodowe.

Swoją opinię wyraził także Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP w "Stanowisku PKOO SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w trakcie burzy 7 października 2015 roku:

Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP oświadcza, iż nie zwiększa się prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w osobę posiadającą włączony telefon komórkowy, jak również wówczas, gdy przez telefon komórkowy jest prowadzona rozmowa. Powyższe oświadczenie dotyczy również innych urządzeń elektronicznych typu smartfon, tablet, laptop, które korzystają z transmisji bezprzewodowej.

Stanowisko w oświadczeniu obejmuje nie tylko telefony, ale także inne urządzenia takie jak tablet czy laptop.

Czy internet ściąga pioruny?

Nie, internet nie ściąga piorunów, nie sprawia, że łatwiej zostaniemy porażeni. W związku z tym nie ma obaw przed korzystaniem z sieci, o ile korzystamy z routera mobilnego. Urządzenia połączone przewodami w dalszym ciągu narażone są na uszkodzenie, jeśli piorun uderzy w linię energetyczną lub telefoniczną. Lepiej odłączyć je na czas burzy.

Internet mobilny, choć jest całkowicie bezpieczny dla ludzi podczas korzystania z niego w czasie burzy, nie jest na nią do końca odporny. Jeśli wyładowaniom towarzyszy silna burza, mogą pojawić się problemy z połączeniem. Mogą się także pojawić w przypadku, gdy uszkodzony zostanie nadajnik.

Odporny na burzę jest też internet światłowodowy, ponieważ przewody są izolatorami, chyba że piorun uderzy w słup, na którym są zamontowane.



Czy można ładować telefon podczas burzy?

Podobnie jak inne urządzenia elektroniczne, smartfona powinniśmy odłączać od prądu w czasie burzy. W przypadku uderzenia pioruna w pobliską sieć energetyczną, może on zostać uszkodzony. Aby naładować telefon podczas burzy, warto wykorzystać źródło energii, które nie jest podłączone do sieci, takie jak power bank czy laptop działający na baterii. Warto również wyłączyć funkcje, które szybko rozładowują baterię.