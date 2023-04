Od swojego lądowania na Marsie w 2012 roku łazik Curiosity wykonał ponad milion zdjęć, więc zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że materiały udostępniane przez amerykańską agencję kosmiczną budzą nie tylko podziw, ale i konsternację (pamiętacie słynny kwiatek, poległego wojownika czy "egipski" grobowiec?). Jedno z najnowszych szczególnie rozpaliło jednak wyobraźnię internautów, bo widoczny na nim obiekt wygląda jak smoczy ogon.

Czy na Marsie żyły smoki? NASA wyjaśnia

Co prawda nie brakowało też porównań do ości po makreli i gałęzi jodły, ale to właśnie teoria prehistorycznego stworzenia pojawiała się najczęściej. Jak jednak łatwo się domyślić, nie mamy do czynienia z niczym innym, jak tylko kawałkiem skały, co sygnalizowała już astrobiolożka Nathalie Cabrol, zwracając jednak uwagę, że to najdziwniejszy kamień, jaki w życiu widziała.



To najdziwniejsza skała, jaką kiedykolwiek widziałam w ciągu 20 lat studiowania Marsa. Nie mogę się doczekać mikroskopowego obrazu pisała na Twitterze.