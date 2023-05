Dmitrij Rogozin ogłosił, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu

Rosjanie obserwowali lądowanie Amerykanów na Księżycu?

Wówczas na orbicie naturalnego satelity naszej planety znajdował się rosyjski statek kosmiczny o nazwie Luna 15. Za zadanie miał on obserwować przebieg całej misji statku Apollo 11 z Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem na pokładzie. Nie jest jasne, czy Rosjanom udało się udokumentować całe to wydarzenie, ale być może Rogozin uzyskał dostęp do tych tajnych danych i na ich podstawie teraz ogłosił swoje rewelacje.

Oczywiście bardziej prawdopodobna jest wersja, że Rosjanom nie udało się potwierdzić tego faktu i teraz, w ramach swojej wewnętrznej propagandy tworzonej w związku z pomocą USA w wojnie w Ukrainie, dolewają oliwy do ognia fanów teorii spiskowych, dotyczących lądowania na Księżycu, by na innej płaszczyźnie dowalić Waszyngtonowi i NASA.

Rogozin próbuje rozpropagować teorię, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, a zdjęcia i filmy z momentu wyjścia na powierzchnię i spacerowania po niej zostały przygotowane w studiach w Hollywood. Na razie były szef Roskosmosu spotkał się z kolejną ogromną falą krytyki środowisk naukowych w mediach społecznościowych. Wielu za takie dziwne akcje uważa go za astronomicznego człowieka-mema.