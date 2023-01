Dwie rakiety lądują jednocześnie. Wielki sukces armii USA

Rakieta Falcon Heavy wyniosła na orbitę tajemnicze satelity

Po udanym wyniesieniu tajemniczych instalacji kosmicznych na orbitę, dwa boczne boostery pomyślnie wylądowały na stanowiskach LZ-1 i LZ-2, znajdujących się na przylądku Canaveral na Florydzie. Chociaż mówimy tutaj o boosterach, to jednak tak naprawdę są to zwykłe rakiety Falcon. Co ciekawe, SpaceX zapowiada, że wykorzysta oba boostery przy okazji kolejnych przedsięwzięć. Dzięki temu, koszt misji dla Pentagonu był bardzo niski.

Reklama