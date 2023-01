Zniszczyli najpotężniejszy czołg Putina prostą bronią. Jest nagranie

Rosja straciła w Ukrainie już dziewięć najnowocześniejszych czołgów T-90M Proryw-3, które są dumą Kremla. Te potężne maszyny o wartości 5 milionów dolarów za sztukę były już niszczone za pomocą ręcznych wyrzutni i dronów, a teraz użyto tylko zwykłego niekierowanego granatnika przeciwpancernego AT4 od SAAB kosztującego ok. 1500 dolarów.

Z opublikowanego nagrania wynika, że po trafieniu T-90, załoga szybko opuściła czołg, ponieważ nie był on już zdolny do działania. Z otwartych włazów zaczął wydobywać się dym, co wskazuje na zniszczenie przez pożar kluczowych systemów zarządzania czołgiem.

