Co ciekawe, kosmiczny obiekt będzie leciał nad Ziemią na mniejszej wysokości, niż niektóre satelity krążące wokół naszej planety. Grawitacja Błękitnej Planety zmieni jej trajektorię z kołowej na bardziej wydłużoną. 2023 BU została po raz pierwszy zauważona 21 stycznia przez obserwatorium MARGO w Nauchnyi na Krymie.

Astronomowie podkreślają, że wykrycie i szybkie przeanalizowanie kosmicznego obiektu pokazuje, że proces wykrywania asteroid jest solidny. Ponadto dzięki temu osiągnięciu zdolność do obrony naszej planety także wzrasta. Jest to kolejny krok, zaraz po udanej misji DART, która miała zmienić trajektorię innej asteroidy, ku stworzeniu skutecznego systemu obrony przed zagrożeniami pochodzącymi z kosmosu. Jak zaznaczają naukowcy, asteroidy o średnicy ośmiu metrów wchodzą w ziemską atmosferę średnio co pięć lat, a obiekty o średnicy czterech metrów co roku.

Polecamy na Antyweb | Polakom nie podoba się ChatGPT. Chcą stworzyć własną alternatywę