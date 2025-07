Pentagon informuje, że Arabia Saudyjska oficjalnie uruchomiła pierwszą baterię zaawansowanego amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). To przełomowy moment dla saudyjskich sił zbrojnych, które po zakończeniu wielomiesięcznych szkoleń i testów rozpoczęły operacyjne wykorzystanie tej technologii. Wydarzenie to znacząco wzmacnia zdolności obronne Królestwa wobec rosnących zagrożeń ze strony pocisków balistycznych w regionie, zwłaszcza w kontekście niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Umowa na zakup systemów THAAD została podpisana w 2017 roku, podczas pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Jej wartość wyniosła aż 15 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z największych transakcji zbrojeniowych w historii Arabii Saudyjskiej. Kontrakt obejmuje dostawę łącznie 7 baterii systemu THAAD, wyposażonych w 44 wyrzutnie, 360 pocisków przechwytujących , 16 mobilnych jednostek dowodzenia oraz 7 nowoczesnych radarów AN/TPY-2. Te zaawansowane radary umożliwiają wykrywanie i śledzenie pocisków balistycznych na dużych odległościach, co znacząco zwiększa skuteczność całego systemu.

System THAAD jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań obrony przeciwrakietowej na świecie. Jego zadaniem jest przechwytywanie pocisków balistycznych w końcowej fazie ich lotu, na dużych wysokościach, zanim dotrą do celu. Dzięki temu THAAD stanowi kluczowy element wielowarstwowej obrony powietrznej, uzupełniając inne systemy, takie jak amerykański Patriot czy saudyjski system Sky Guard . Wprowadzenie THAAD do służby pozwala Arabii Saudyjskiej na skuteczniejszą ochronę strategicznych obiektów, infrastruktury krytycznej oraz ludności cywilnej przed potencjalnymi atakami rakietowymi.

Eksperci podkreślają, że uruchomienie pierwszej baterii THAAD to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, ale także ważny sygnał dla całego regionu Bliskiego Wschodu, gdzie wyścig zbrojeń i rozwój technologii wojskowych nabierają tempa. Wprowadzenie THAAD do służby może wpłynąć na równowagę sił w regionie i skłonić inne państwa do inwestowania w podobne systemy. Dla Stanów Zjednoczonych to również potwierdzenie roli kluczowego sojusznika i dostawcy zaawansowanych technologii wojskowych dla krajów Zatoki Perskiej.