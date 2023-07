Emerytowany wahadłowiec NASA Endeavour wyrusza w swoją ostatnią „misję”

Kosmiczny wahadłowiec NASA Endeavour wyruszy w swoją ostatnią misję, jednak nie będzie to misja kosmiczna. Zostanie on przekształcony w wystawę muzealną, gdzie na zawsze spocznie w pozycji do startu. Będzie to pierwszy raz, kiedy 20-piętrowy statek kosmiczny zostanie w pełni złożony poza NASA.

Zdjęcie Wahadłowiec NASA gotowy do startu / NASA / Wikimedia