Dzięki obserwacjom Euclida naukowcy mają nadzieję poznać etapy ewolucji wszechświata przez ostatnie 10 miliardów lat. Na tej podstawie będzie można wywnioskować właściwości ciemnej materii i energii oraz grawitacji.

Budowa sondy

Sonda Euclidmierzy 4,7 metry wysokości oraz 3,7 metry średnicy. Składa się z dwóch głównych komponentów. Modułu ładunku, w skład którego wchodzi teleskop o średnicy 1,2 metrów oraz dwóch instrumentów naukowych: kamery VISible instrument, oraz spektrometru bliskiej podczerwieni The Near-Infrared Spectrometer and Photomete. Drugi komponent Euclidesa to moduł serwisowy zawierający systemy satelitarne.

Polscy inżynierowie również mają swój wkład w budowę sondy. Inżynierowie z SENER Polska zaprojektowali, wykonali i przetestowali mechanizmy niezbędne do bezpiecznego montażu ogromnej sondy. Misja ma trwać sześć lat z możliwością ewentualnego jej przedłużenia w zależności od ilości gazu użytego do napędu.

Przy tworzeniu misji Euclid współpracowało ponad 2000 naukowców z 300 różnych instytucji z 13 krajów europejskich, USA, Kanady oraz Japonii. Natomiast NASA dostarczyła detektory bliskiej podczerwieni instrumentu NISP.