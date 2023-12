Gigantyczna choinka. Bez wątpienia największa we wszechświecie

NASA potrafi zaskakiwać i robi to rewelacyjnie. W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym Amerykańska Agencja Kosmiczna przygotowała wyjątkowy prezent. Jest to choinka, jakich próżno szukać na Ziemi. Śmiem twierdzić, że to największe drzewko świąteczne we wszechświecie.

Zdjęcie Gigantycznie choinka. Bez wątpienia największa w we wszechświecie / NASA / NASA