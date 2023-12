Spis treści: 01 Tradycje bożonarodzeniowe

02 Gwiazda Wigilijna

03 Gdzie i o której szukać pierwszej gwiazdki?

Tradycje bożonarodzeniowe

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Dla wielu z nas jest to czas poświęcony rodzinie i przeżywaniu radości ze spotkań z bliskimi. Boże Narodzenie rządzi się pewnymi prawami, które są nieodłącznym elementem świąt. Zaliczamy do nich między innymi ubieranie choinki czy wspólną wieczerzę wigilijną. Pytanie brzmi, kiedy zasiąść do wspólnej kolacji?

Według tradycji wraz z nastaniem pierwszej gwiazdki. Tradycja poszukiwania pierwszej gwiazdki na niebie związana jest z Gwiazdą Betlejemską. Pierwszy jasny punkt na niebie ma być symbolem. Trzej Królowie w poszukiwaniu Jezusa kierowali się właśnie Gwiazdą Betlejemską, która była dla nich drogowskazem.

Gwiazda Wigilijna

Dla niektórych może być zaskoczeniem fakt, że czasami pierwszy jasny punkt na niebie wcale nie jest gwiazdą. W tym roku prawdopodobnie miano pierwszej gwiazdki zyska planeta, ponieważ rzadko się zdarza, aby wczesnym wieczorem, nawet podczas długich grudniowych nocy pierwsza ukazała się gwiazda. Prawdopodobnie to właściwie planeta zyska tytuł pierwszej gwiazdki. Właściwie jedna z dwóch, ponieważ pierwsze na niebie pojawią się Jowisz z jasnością ponad –2,6 mag oraz Saturn, choć ze zdecydowanie mniejszą jasnością na poziomie ok. –0,2 mag.

Zdjęcie Dziecko wypatruje pierwszej gwiazdki / 123RF/PICSEL

Co za tym idzie, to Jowisz w tym roku stanie się prawdopodobnie "pierwszą gwiazdką" jednak pod pewnymi warunkami. Wszystko zależy od pogody. Jowisz będzie widoczny po wschodniej stronie nieba dość nisko nad horyzontem. Jeżeli na tym obszarze zachmurzy się, wówczas nawet tak jasne ciało niebieskie nie przebije się przez warstwę chmur. Wtedy możliwe, że to Saturn zdominuje niebo, będąc widocznym w południowo-zachodniej części.

Gdzie i o której szukać pierwszej gwiazdki?

Jednak, jeżeli chcemy rzeczywiście poczekać na gwiazdę z rozpoczęciem kolacji, to pierwszymi, jakie ukażą się na niebie, będą: na zachodzie Wega; nieco nad nią Deneb oraz Kapella, której wypatrywać należy nad północno-wschodnim horyzontem.

To, która z planet wygra potyczkę o tytuł "pierwszej gwiazdki" w głównej mierze zależy od stopnia zachmurzenia oraz jego rozmieszczenia. Jowisza, który jest trzecim co do jasności obiektem na nocnym niebie, nie sposób przegapić. W momencie zapadania zmroku należy wypatrywać go po wschodniej stronie nieba. Należy jednak szukać nisko, ponieważ będzie dopiero wschodził.

Jeżeli zaś nie uda nam się zlokalizować Jowisza, na przykład ze względu na zachmurzenie, możemy pocieszyć się Saturnem. Nie jest on tak spektakularnie jasny, jednak w dalszym ciągu obserwowalny. Należy wypatrywać go w południowo-zachodniej części nieba, również nisko nad horyzontem. Trzeba się spieszyć, ponieważ z każdą minutą będzie schodził coraz niżej.