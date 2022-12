Historyczne przedsięwzięcie. Te talerze poszukają obcych cywilizacji

Breakthrough Initiatives to jedno z najważniejszych przedsięwzięć ludzkości. W jego ramach, setki astronomów i najpotężniejsze systemy obserwacyjne kosmosu łączą siły w celu wykrycia śladów obcych cywilizacji. Teraz dochodzą do nas wspaniałe wieści o włączeniu do projektu Listen jednego z najpotężniejszych radioteleskopów na południowej półkuli o nazwie MeerKAT.

MeerKAT poszuka kosmitów dla Breakthrough Initiatives System składa się z 64 anten, każda o średnicy 13,5 metra, wyposażonych w odbiorniki kriogeniczne. Obiekt znajduje się w Parku Narodowym Meerkat w Republice Południowej Afryki. Nie można nie wspomnieć, że ten system radioteleskopów jest częścią większego projektu o nazwie Square Kilometre Array (SKA), który już składa się z aż 133 anten. Reklama Przedsięwzięcie Breakthrough Initiatives dotychczas korzystało z systemów: Green Bank Telescope (GBT) w USA i Parkes Telescope w Australii. Włączenie do projektu radioteleskopów MeerKAT sprawi, że w poszukiwania obcych cywilizacji nie tylko będzie mogło włączyć się więcej wybitnych osób ze świata astronomii, ale również pozwoli znacznie szybciej obrazować otchłań kosmosu w poszukiwaniu sygnałów emitowanych przez inteligentne formy życia. Cel? Wykrycie drugiej Ziemi i wysłanie tam sondy badawczej — Przeszukanie ponad miliona pobliskich gwiazd zajmie nam zaledwie dwa lata. System MeerKAT zapewni nam możliwość wykrycia źródła sygnałów podobnego do najjaśniejszych radiolatarni na Ziemi z odległości 250 lat świetlnych — tłumaczy dr Cherry Ng, naukowiec z Breakthrough Initiatives. Astronomia Ten dziwny załogowy pojazd leci na Księżyc! NASA podała datę Breakthrough Listen to wielki projekt stworzony 7 lat temu przez izraelsko-rosyjskiego miliardera Jurija Milnera i zmarłego fizyka Stephena Hawkinga. Celem przedsięwzięcia jest przyspieszenie poszukiwań obcych cywilizacji oraz wysłanie pierwszej międzygwiezdnej misji do egzoplanety, która może przypominać drugą Ziemię.

