Hyundai dołącza do wyścigu kosmicznego. Zbuduje łazik księżycowy

Hyundai Motor Group ogłosiło, że w ramach współpracy z sześcioma koreańskimi placówkami badawczymi, tj. Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI), Electronics and Telecommunication Research Institute (ETRI), Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT), Korea Aerospace Research Institute (KARI), Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) and Korea Automotive Technology Institute (KATECH), rozpoczyna budowę prototypowego łazika księżycowego, a pierwsza jednostka testowa zjedzie z linii produkcyjnej już w drugiej połowie przyszłego roku.



Hyundai Motor Group konsekwentnie deklaruje, że jej celem jest przyczynianie się do poszerzania zasięgu ludzkich możliwości i zakresu doświadczeń związanych z mobilnością (...) Wraz z rozwojem łazika wykraczamy poza mobilność lądową, morską i powietrzną, aby rozszerzyć się na mobilność kosmiczną czytamy w oświadczeniu prasowym.

Hyundai rusza w kosmos. Będzie eksplorować Księżyc

Łazik, który osiągnąć ma pełną zdolność operacyjną w 2027 roku, służyć ma jako uniwersalna platforma mobilna do obsługi różnych ładunków. Hyundai Motor Group wykorzystać ma tu zaawansowaną robotykę Hyundai Motor Company i Kia Corporation, technologie jazdy autonomicznej (kamera, LiDAR), układ napędowy (silnik, koła, zawieszenie), części do ładowania (panel słoneczny, akumulator), a także technologię produkcji robotów Hyundai Rotem.