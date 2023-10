Io na zdjęciach sondy Juno. Takiego widoku księżyca Jowisza nie znaliśmy!

Io jest jednym z wielu księżyców Jowisza, ale z pewnością wyróżnia się na tle pozostałych, również w skali całego Układu Słonecznego. Poprzez aktywne wulkany, których jest tam całe mnóstwo. Zgodnie z zapowiedziami agencji NASA, nad obiektem przeleciała sonda Juno badająca gazowego olbrzyma i jego księżyce od kilku lat. W efekcie mamy okazję zobaczyć bardzo spektakularne zdjęcia.

Jowiszowy księżyc Io na zdjęciach z sondy NASA

Juno to sonda, która wykonała przelot nad Io 15 października. Tego dnia statek zbliżył się do powierzchni tego wulkanicznego świata na zaledwie 11680 tys. km, a więc był bardzo blisko. W trakcie misji sonda zrobiła oczywiście wiele zdjęć, które to teraz mamy okazję podziwiać.

Zdjęcie Spektakularny widok Io na zdjęciu z sondy Juno. / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill / materiał zewnętrzny

Zdjęcia Io przechwycone przez sondę NASA są bardzo szczegółowe. Do tego stopnia, że na niektórych obrazach można dostrzec nawet aktywne wulkany, które są bardzo pospolite na powierzchni tego księżyca. Naukowcy szacują, że około 150 z wszystkich 400 wybucha w dowolnej chwili.

Zdjęcie 15 zdjęć księżyca Io, które zrobiono w trakcie przelotu sondy Juno / NASA/JPL-CalTech/SwRI/MSSS/Jason Perry, CC NC SA / materiał zewnętrzny

"Zdjęcia takie jak te zapewnią badaniom Io mnóstwo pracy analitycznej na nadchodzące lata. Pokrywają półkulę antyjowiszową księżyca, po czym przelatują nad północnym obszarem polarnym i osiadają nad półkulą subjowiszową satelity" — pisze Jason Perry z Uniwersytetu w Arizonie, wcześniej członek misji Galileo, który przetworzył część surowych zdjęć.

Najbardziej wulkaniczny świat w Układzie Słonecznym

Io to księżyc Jowisza, który naukowców fascynuje od lat. Jest nieco większy od Srebrnego Globu Ziemi i uchodzi za najbardziej wulkaniczny świat w całym Układzie Słonecznym. Zdjęcia w podczerwieni wykazały, że jest on spowity gorącą lawą. Dzieje się tak, gdyż orbita obiektu wokoło Jowisza jest eliptyczna i jest on wystawiany z jednej strony na silne oddziaływanie planety, a z drugiej wpływ na niego mają inne księżyce galileuszowe — Kallisto, Europa i Ganimedes, które również oddziałują na niego grawitacyjnie. To rozciąganie i skurczanie powoduje w konsekwencji duże zmiany zachodzące w Io, które objawiają się aktywnością wulkaniczną.