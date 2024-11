Wybuch bomby atomowej w Hiroszimie w kolorze, 4K i 60 FPS

Chociaż od dekad w mediach pokazywane są materiały filmowe dokumentujące zrzucenie pierwszej w historii bomby atomowej o nazwie Little Boy na japońską Hiroszimę, to jednak dopiero teraz możemy zobaczyć przebieg tej przerażającej misji na odświeżonym filmie w kolorze, 4K i 60 klatkach na sekundę , czyli niedostępnej dotąd jakości.

Najnowsze nagranie pojawiło się na youtubowym kanale " Nineteenth century videos. Back to life ". Twórcy przyznali, że materiał został odświeżony za pomocą najnowszych algorytmów uczenia maszynowego. Dzięki temu, każdy może teraz zobaczyć ten pamiętny dla ludzkości moment i poczuć się tak, jakby brało się w nim udział. To tragiczne wydarzenie i ciężko się je ogląda, ale wielu może uzmysłowić, jak potworną bronią dysponują kraje.

W wyniku eksplozji bomby atomowej Little Boy w Hiroszimie zginęło ok. 20 tysięcy japońskich żołnierzy i od 70 do 125 tysięcy cywili. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że Japonia znalazła się po tej złej stronie (ramię w ramię z Hitlerem i Niemcami), USA zrzuciły tę broń zatem w obronie przed japońskimi władzami, które planowały ataki na USA. Obliczono, że gdyby nie zrzucono bomb atomowych na Japonię, II wojna światowa przedłużyłaby się o kilka lat, a w rezultacie tego zginęłoby dodatkowe nawet 20 milionów ludzi.