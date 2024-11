Numer PESEL - najważniejszy, jaki mamy

Numer PESEL to bardzo ważny element identyfikacyjny naszej osoby. Posiada go każdy obywatel Polski i jest niezbędny do korzystania z wielu czynności, na przykład załatwiania spraw w banku i nie tylko. To oznacza, że jego kradzież może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami.

Ale czy numer PESEL to dane wrażliwe? Nie - choć może być to zaskakujące, to numer PESEL nie spełnia wymogów określających tzw. dane wrażliwe w myśl ustawy o RODO:

Z punktu widzenia RODO numer PESEL nie jest zatem daną osobową tzw. „wrażliwą”, a zwykłą, podobnie jak imię czy nazwisko. Oznacza to, że na gruncie RODO numer PESEL nie podlega szczególnej ochronie przewidzianej dla danych tzw. „wrażliwych”. guzek-partnerzy.pl

Mimo wszystko ochrona naszego numeru PESEL jest bardzo istotna. Informacja ta razem z innymi danymi dotyczącymi naszej osoby mogą wpaść w ręce przestępców, a ci mogą je wykorzystać choćby do zaciągnięcia pożyczki w banku. Niestety, często bywa tak, że sami im te dane prezentujemy, nawet nieświadomie.

Gdzie nie podawać numeru PESEL?

Może być tak, że w danym miejscu lub sytuacji będziemy chcieli się wylegitymować, potwierdzić nasze prawo do danej usługi, podpisać dokument czy dokonać transakcji. Okazuje się, że może to być bardzo opłakane w skutkach, jeżeli numer PESEL podajemy zbyt głośno, lub przekazujemy tę informację osobie nieupoważnionej.

Gdzie nie podawać numeru PESEL? Jako pierwsza na myśl przychodzi apteka. Dla wielu osób podawanie numeru PESEL w aptece jest czymś oczywistym. W ten sposób przynajmniej teoretycznie możemy potwierdzić nasze prawo do zrealizowania danej recepty. To jednak duży błąd. W jaki sposób możemy zostać poszkodowani? Bardzo prosty - wystarczy, że w kolejce za nami będzie osoba, która najpierw usłyszy podawany przez nas numer, a następnie wykorzysta go do niecnych celów.

Dlatego numeru PESEL nie podajemy w aptece. Do zrealizowania recepty powinien wystarczyć jej kod, który otrzymaliśmy poprzez SMS lub mamy w aplikacji mobilnej. Nie inaczej jest podczas wizyty w urzędzie czy placówce bankowej. To trochę tak, jak gdybyśmy podali numery naszej karty kredytowej. Jasne, większość osób ich nie zapamięta, a nawet nie zwróci uwagi. Wystarczy, że zrobi to jedna osoba na sto i finansowa tragedia gotowa.

Ostateczna konkluzja jest taka, że podczas osobistej wizyty w jakiejkolwiek placówce (aptece, banku czy urzędzie), numeru PESEL nie podajemy na głos. Jeżeli jest możliwa inna forma weryfikacji, to należy z niej skorzystać. Ostatecznie należy skorzystać z kartki papieru, na której napiszemy numer tak, aby widziała go tylko osoba nas obsługująca.

Czy warto zastrzec numer PESEL?

Świetnym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL. Zrobimy to w kilka minut za pomocą aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu się znajdziemy odpowiednie okienko informujące nas o zastrzeganiu numeru PESEL. Tam przy pomocy jednego kliknięcia sprawimy, że nasz numer będzie chroniony i nikt nie wykorzysta go w celu wyłudzenia pożyczki i nie tylko.

Warto pamiętać, że z zastrzeżonym PESEL-em sami również nie skorzystamy z wielu usług. Niemożliwe będzie np. wzięcie rat podczas zakupów. Cofnięcie zastrzeżenia jest proste i aktywuje się w kilka minut. Na czas takich zakupów możemy cofnąć zastrzeżenie, a następnie ustawić datę ponownego włączenia blokady - np. za 30 minut, gdy dokonamy wszelkich formalności.

