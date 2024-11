Fotony, czyli pojedyncze cząstki światła, od dawna fascynują fizyków. Są one fundamentem teorii kwantowej i kluczem do zrozumienia, jak światło oddziałuje z materią. Jednak ich niezwykłe właściwości sprawiają, że są niezwykle trudne do opisania. Foton nie tylko przemieszcza się przez swoje środowisko w sposób niemal nieograniczony, ale także jest kształtowany przez to, co go otacza.