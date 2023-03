ISS na ratunek. Poszuka w kosmosie metod leczenia dziecięcego raka mózgu

W ramach badań nad nowotworami mózgu u dzieci naukowcy The Institute of Cancer Research planują wysłać w kosmos komórki rakowe rozlanego glejaka linii środkowej, licząc na to, że eksperymenty w warunkach mikrograwitacji pomogą im lepiej zrozumieć tę nieuleczalną chorobę.

Rozlany glejak linii środkowej to wyjątkowo agresywny i nieuleczalny nowotwór, który atakuje głównie dzieci /Unsplash