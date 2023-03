Dieta bogata w magnez obniża ryzyko demencji

Na samym początku warto zaznaczyć, że podczas badań nie brano pod uwagę suplementacji magnezem. Badania opierają się tylko i wyłącznie na naturalnym magnezie zawartym w produktach spożywczych. Wynika z nich, że spożywając pokarm bogaty w magnez, jak np. szpinak czy orzechy, może pomóc zmniejszyć ryzyko demencji, która jest siódmą w kolejności najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Więcej magnezu w diecie może ograniczyć ryzyko demencji

Naukowcy przeprowadzili badanie na 6 tysiącach zdrowych Brytyjczyków w wieku od 40 do 73 lat. Wykazali, że osoby spożywające 550 miligramów magnezu dziennie mają mózg młodszy o rok, do momentu ukończenia 55 lat, w porównaniu do osób spożywających dawkę magnezu około 350 miligramów dziennie.

Nasze badanie pokazuje, że 41-procentowy wzrost spożycia magnezu może prowadzić do mniejszego kurczenia się mózgu związanego z wiekiem, co wiąże się z lepszymi funkcjami poznawczymi i niższym ryzykiem lub opóźnionym początkiem demencji w późniejszym życiu. powiedziała główna autorka i doktorantka Khawlah Alateeq, z Narodowego Centrum Epidemiologii i Zdrowia Ludności Australian National University

Uczestnicy badań mieli za zadanie wypełnić kwestionariusz pięć razy w ciągu 16 miesięcy. Na podstawie tego obliczono dzienne spożycie magnezu przez uczestników. Były też oparte na 200. różnych produktach spożywczych o różnej wielkości porcji. Przy oszacowaniu średniego spożycia magnezu wśród uczestników zespół skupił się na produktach bogatych w magnez jak np. zielone warzywa liściaste, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona i produkty pełnoziarniste.



Demencja, problem, który będzie narastał

W 2019 roku na całym świecie zdiagnozowano 57,4 milionów przypadków demencji. Według prognoz do 2015 liczba ta wrośnie nawet do ponad 150 milionów, co spowoduje znaczne obciążenie nie tylko systemów zdrowotnych, ale i globalnej gospodarki.

W związku z tym, że rozwój leczenia farmakologicznego był przez ostatnie 30 lat nieskuteczny, badacze sugerują, że należy większy nacisk położyć na profilaktykę. Uważają, że w każdym wieku warto zwracać uwagę na większe spożycie magnezu.

Odkryliśmy również, że neuroprotekcyjne działanie większej ilości magnezu w diecie przynosi większe korzyści kobietom niż mężczyznom i bardziej u kobiet po menopauzie niż przed menopauzą, chociaż może to wynikać z przeciwzapalnego działania magnezu. zauważa Alateeq

Źródło: Alateeq, K., Walsh, E.I. & Cherbuin, N. Dietary magnesium intake is related to larger brain volumes and lower white matter lesions with notable sex differences. Eur J Nutr (2023). https://doi.org/10.1007/s00394-023-03123-x