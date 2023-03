Uliczny hałas podnosi ciśnienie krwi. Nie tylko kierowców, ale i okolicznych mieszkańców

Wcześniejsze badania wykazały związek między hałasem drogowym a zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego, ale naukowcy nie byli w stanie zweryfikować, czy przyczyną był hałas, czy może zanieczyszczenie powietrza spowodowane ruchem ulicznym. Teraz badacze American College of Cardiology, bazując na danych medycznych bazy UK Biobank, zawierającej informacje genetyczne i zdrowotne pół miliona pacjentów, przekonują na łamach JACC: Advances, że znaleźli odpowiedź.

Osoby mieszkające przy drodze narażone na nadciśnienie

Zespół przeanalizował dane ponad 240 tys. osób w wieku od 40 do 69 lat, które pierwotnie nie cierpiały z powodu nadciśnienia, wykorzystując adresy zamieszkania i europejskie narzędzie do modelowania - Common Noise Assessment Method, by ustalić, u ilu z nich po okresie 8 lat i 1 miesiąca rozwinie się wysokie ciśnienie. Wyniki zaskoczyły ich samych, bo jak się okazuje ludzie mieszkający w pobliżu hałasu ulicznego bardziej narażeni na nadciśnienie, nawet jeśli badacze uwzględnili poziom pyłu i dwutlenku azotu.