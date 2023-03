Chociaż brzmi to jak ponury żart, organizmy niektórych osób produkują ilości alkoholu wystarczające do osiągnięcia stanu odurzenia. To rzadkie i stosunkowo słabo opisane i udokumentowane schorzenie, w którym poprzez endogenną fermentację w obrębie układu pokarmowego chorego wytwarzane są odurzające ilości etanolu. Pierwszy przypadek, o którym wspominają publikacje naukowe, pochodzi z 1948 roku, został opisany na łamach British Medical Journal i dotyczy 5-letniego chłopca, który zmarł na skutek tej przypadłości.



Nie pił, a miał we krwi 3,7 promila

W momencie zgonu chłopca lekarze nie wiedzieli, z czym mają do czynienia, ale objawy i charakterystyczny intensywny zapach alkoholu zdają się wskazywać właśnie na ABS. Później japoński lekarz K. Iwata opisywał 12 innych przypadków sprzed 1972 roku, ale dopiero w ostatnich latach o schorzeniu zaczęło być głośno, a to za sprawą 61-letniego Amerykanina, który w 2009 roku trafił do szpitala z wynikiem 3,7 promila we krwi, chociaż nie spożywał żadnego alkoholu - to właśnie jego przypadek w 2013 roku opisali Justin McCarthy i Barbara Cordell z Panola College, rzucając na zespół fermentacji nieco światła.



Reklama