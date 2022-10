Co to jest częściowe zaćmienie Słońca?

Częściowe zaćmienie Słońca to widowisko, w którym Księżyc przykrywa część tarczy Słońca. Najbliższe widoczne z Polski odbędzie się już 25 października w godzinach od 11:13 do 13:32. W kulminacyjnym momencie zaćmienia (około 12:20) pod tarczą Księżyca zniknie nawet 46 procent tarczy Słońca.

Zaćmienie Słońca w Polsce Miasto Początek częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Maksimum częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Koniec częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Stopień przysłonięcia Słońca (procent) Białystok 11:14 12:25 13:36 45 Bydgoszcz 11:11 12:19 13:27 39 Gdańsk 11:11 12:18 13:27 41 Gorzów Wlkp. 11:10 12:16 13:22 35 Katowice 11:14 12:22 13:31 36 Kielce 11:15 12:24 13:33 39 Kraków 11:15 12:23 13:33 37 Lublin 11:15 12:26 13:36 42 Łeba 11:10 12:17 13:26 40 Łódź 11:13 12:21 13:31 39 Olsztyn 11:12 12:21 13:31 43 Opole 11:13 12:20 13:29 36 Poznań 11:11 12:18 13:26 37 Rzeszów 11:16 12:26 13:37 40 Szczecin 11:09 12:14 13:21 35 Toruń 11:11 12:19 13:29 39 Warszawa 11:13 12:23 13:33 41 Wrocław 11:12 12:19 13:27 35 Zakopane 11:16 12:24 13:34 36 Zielona Góra 11:11 12:16 13:24 34

Fotografować czy obserwować? Oto jest pytanie...

Chcąc zaobserwować częściowe zaćmienie Słońca w Polsce, nie obędzie się bez skierowania wzroku w stronę naszej dziennej gwiazdy. To może być niebezpieczne jeśli do obserwacji użyje się filtrów takich, jak dyskietki, przydymione szkło, okulary przeciwsłoneczne, maski spawalnicze i inne temu podobne gadżety znajdujące się w każdym domu.

O ile dostatecznie ściemnią one blask Słońca, o tyle nie uchronią oczu przed groźnym promieniowaniem UV. Obserwacje zaćmienia najlepiej prowadzić przy pomocy okularów do obserwacji zaćmienia Słońca lub filtru słonecznego w postaci folii ND5. Jeśli z jakiegoś powodu są one niedostępne, być może warto rozważyć fotografowanie?

Jak sfotografować zaćmienie Słońca telefonem?

Większość aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych posiada obiektywy o szerokim polu widzenia. Oznacza to, że są one przystosowane do fotografowania krajobrazów i słabo radzą sobie ze zdjęciami konkretnych punktów na nieboskłonie. Nie oznacza to jednak, że posiadacze smartfonów okażą się bezsilni w próbie uwiecznienia tego zjawiska.

Oto instrukcja podpowiadająca, jak sfotografować częściowe zaćmienie Słońca:

Znajdź tryb profesjonalny w aplikacji aparatu. Ustaw opcję ostrości na nieskończoność tak, aby krajobraz był możliwie najostrzejszy. Zmniejsz ekspozycję do najmniejszej możliwej wartości np. 1/1000 Ustaw ISO na możliwie najmniejszą wartość np. ISO 100. Zasłoń aparat telefonu dowolnym domowym filtrem zmniejszającym blask Słońca (np. płyta CD, dyskietka, przydymione szkło, maska spawalnicza). W tym przypadku będzie to bezpieczne, ponieważ promieniowanie UV nie uszkodzi aparatu fotograficznego. Skieruj telefon z zasłoniętym aparatem w stronę Słońca i wykonaj fotografię. Jeśli Słońce na zdjęciu jest za małe, to użyj zoomu lub opcji teleobiektywu.

Jeśli używany smartfon nie posiada trybu profesjonalnego, należy postępować następująco:

Zasłoń aparat telefonu dowolnym domowym filtrem zmniejszającym blask Słońca (np. płyta CD, dyskietka, przydymione szkło, maska spawalnicza). Skieruj telefon w stronę Słońca. Użyj zoomu, aby powiększyć obraz tarczy słonecznej. Dotknij tarczy Słońca na telefonie, aby wyostrzyć jej obraz. Wykonaj fotografię.