Trwa właśnie jeden z najlepszych okresów do obserwowania Jowisza od wielu lat. Gazowy olbrzym minął nas niedawno w odległości 590 milionów kilometrów. Tak bliskiego spotkania z naszą planetą nie było od 59 lat. Świat astronomiczny oszalał na punkcie tego wydarzenia, a w internecie pojawiło się mnóstwo interesujących zdjęć z Jowiszem w roli głównej.

Koniunkcja Jowisza z Księżycem

Kolejna okazja do zaobserwowania największej planety Układu Słonecznego może nastąpić wieczorem 8 października. Jowisz zyska wówczas towarzysza, który pozostanie w jego okolicy przez całą noc. Mowa oczywiście o Księżycu, zbliżającym się do fazy pełni.

Obserwacje astronomiczne można zacząć już około 18:40. W tym czasie obydwa obiekty powinny być wystarczająco wysoko nad wschodnim horyzontem, oferując wiele interesujących atrakcji. Jowisz będzie nad tarczą Księżyca, a jego jasność bez problemu pozwoli go zobaczyć za pomocą gołego oka.

Na tym nie koniec

Użycie lornetki lub teleskopu pomoże zwrócić uwagę na to, co równolegle odbywało się będzie w okolicy gazowego giganta. Są tam obecne jasne księżyce Galileuszowe, w których skład wchodzi Io, Ganimedes, Europa i Kallisto. To one będą oferowały interesujące widowisko w takcie koniunkcji Jowisza z Księżycem.

Godzinowy rozkład jazdy na sobotnio-niedzielną noc prezentuje się następująco:

18:20 - Wschód Jowisza.

20:30 - Wielka Czerwona Plama przestaje być widoczna z Ziemi.

22:48 - Ganimedes chowa się za tarczą Jowisza.

02:50 - Europa rozpoczyna tranzyt na tle Jowisza.

02:55 - Ganimedes wychodzi z cienia Jowisza .*

.* 03:28 - Cień Europy zaczyna padać na tarczę Jowisza .*

.* 04:37 - Io chowa się za tarczą Jowisza.

05:20 - Europa kończy tranzyt na tle Jowisza, lecz jej cień nadal na nim pozostaje .*

.* 05:50 - Zachód Jowisza.

Gwiazdką oznaczono zjawiska, na które warto zwrócić szczególną uwagę, ponieważ będą wyjątkowo widowiskowe. Ich obserwowanie powinno być dostępne dla posiadaczy niewielkich teleskopów oraz nieco mocniejszych lornetek.