Lotnisko we Wrocławiu na dużym plusie

W pierwszym półroczu 2025 roku Port Lotniczy Wrocław obsłużył dokładnie 2 306 644 pasażerów. To o 15% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Czerwiec okazał się przy tym najlepszym miesiącem w historii lotniska - tylko w ciągu 30 dni skorzystało z niego ponad 550 tysięcy podróżnych.

Największy ruch generują tanie linie lotnicze (ponad 1,5 miliona pasażerów i wzrost o 17 % rok do roku). Niemal 250 tysięcy osób podróżujących za granicę wybrało przewoźników sieciowych. Lotnisko podkreśla w tym przypadku rosnącą popularność połączenia LOT-u między Wrocławiem a Seulem. W pierwszym półroczu skorzystało z niego 11 tysięcy pasażerów (27% więcej niż rok wcześniej).

Największą dynamikę wzrostu we Wrocławiu odnotowały loty czarterowe - niemal 379 tysięcy pasażerów. To wynik aż o 25% wyższy niż w pierwszym półroczu 2024 roku.

Czerwiec to początek sezonu wysokiego na wrocławskim lotnisku, co wyraźnie widać w liczbach. W ciągu 30 dni lotnisko obsłużyło 553 484 podróżnych i zrealizowało 4 234 operacje lotnicze. Wśród kierunków typowo wakacyjnych największą popularnością cieszyły się Zadar, Rzym i Malta - każdy z tych kierunków wybrało ponad 10 tysięcy pasażerów.

Jeszcze nigdy w historii Port Lotniczy Wrocław nie przekroczył tak szybko granicy dwóch milionów pasażerów. To efekt konsekwentnie rozwijanej, atrakcyjnej siatki połączeń

Ostatni dzień czerwca rekordowy w Krakowie Balicach

Krakowski port lotniczy też rośnie jak na drożdżach. Jak podaje Rynek Lotniczy, Balice przez sześć miesięcy 2025 roku, obsłużył ponad 6 milionów pasażerów, o ponad 950 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Tylko w czerwcu ruch w Balicach urósł o 18 procent rok do roku - z lotniska skorzystało 1 182 387 podróżnych.

Co ciekawe - 30 czerwca 2025 krakowskie lotnisko pobiło dzienny rekord pasażerów. Tego dnia przez Balice przewinęło się 45 261 pasażerów. Lotnisko podkreśla jednocześnie, że czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa wyniósł nie więcej niż 17 minut.

Siatka połączeń lotniska Kraków Balice wzbogaciła się ostatnio o Genuę i Rijad.

Rekordy na lotnisku w Zielonej Górze

Czerwiec był kolejnym miesiącem wzrostów na Lotnisku Zielona Góra-Babimost. Port obsłużył 7776 pasażerów. Liczba ta może nie jest imponująca, ale jest wyższa o ponad 23% w porównaniu do maja, kiedy z lotniska skorzystało 6316 osób.

Od początku roku z lotniska w Babimoście skorzystało już 35597 pasażerów - ponad 16% więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku (30668 osób).

Od czerwca pasażerowie mogą korzystać z nowych połączeń czarterowych do Antalyi (Turcja), Enfidhy (Tunezja) i Tirany (Albania), dostępnych w ofertach polskich biur podróży. Nowe kierunki uzupełniają dotychczasowe rejsy do Egiptu - Marsa Alam i Hurghady.

Więcej pasażerów nawet na lotnisku w Radomiu

W pierwszym wakacyjnym miesiącu 2025 roku z Lotniska Warszawa-Radom skorzystało 13 191 pasażerów. Oznacza to niemal pięciokrotny wzrost liczby pasażerów w porównaniu do maja, kiedy to port obsłużył 2 861 podróżnych.

Od początku 2025 roku z lotniska w Radomiu skorzystało już 32 038 pasażerów - podliczają Polskie Porty Lotnicze.

Zwiększona liczba podróżnych to efekt rozwijającej się siatki połączeń oraz rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego. W czerwcu z radomskiego portu wystartowały wyczekiwane rejsy czarterowe i regularne, m.in. do Barcelony, Tirany oraz Prewezy. Połączenia realizowane są zarówno przez PLL LOT, jak i Wizz Air. W całym sezonie letnim pasażerowie będą mogli polecieć z Radomia m.in. do Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Albanii i na Cypr.

Gorszy wynik Modlina. Duży spadek liczby pasażerów

Gorszy wynik niż przed rokiem zanotował Port lotniczy Warszawa-Modlin. Obsłużył w czerwcu 145 996 pasażerów - o 47 proc. mniej niż rok wcześniej.

776 tysięcy pasażerów skorzystało z Modlina w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2025 roku. Rok do roku mazowieckie lotnisko straciło 600 tysięcy pasażerów.

Powód spadku wydaje się jasny. Ryanair zredukował swoją ofertę, bo nie chciał latać z Modlina na nowych zasadach i według nowych stawek. Wcześniej miał 10-letnią umowę, która już wygasła i atrakcyjne stawki. Nowa nie została podpisana.

