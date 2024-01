Jowisz zbadany przez potężne obserwatorium. Czas na inne planety

ESPRESSO to instrument umieszczony przy Bardzo Dużym Teleskopie (VLT) w Chile. Urządzenie jest wykorzystywane głównie do badania egzoplanet, czyli światów spoza Układu Słonecznego. Astronomowie postanowili je jednak wykorzystać w celu lepszego poznania jednego z gazowych olbrzymów naszego systemu planetarnego. Mowa o Jowiszu.

Instrument ESPRESSO zbadał wiatry na Jowiszu

Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego, która jest około 11 razy większa od Ziemi. Można więc sobie wyobrazić, co zachodzi w jej atmosferze i jak ogromne są to zjawiska. Astronomowie postanowili wykorzystać instrument ESPRESSO przy VLT do zbadania wiatrów gazowego olbrzyma.

Zdjęcie Bardzo Duży Teleskop (VLT) należący do ESO / Iztok Boncina/ESO / materiały prasowe

Z użyciem ESPRESSO naukowcy byli w stanie dokonać precyzyjnych pomiarów wiatru w atmosferze Jowisza. Badania wykazały, że wieją one z prędkością od 60 do 428 km/s. Uzyskane wyniki porównano z innymi danymi, które zebrano wcześniej. Głównie z wykorzystaniem obserwatoriów znajdujących się w kosmosie.

Mierzyliśmy prędkość wiatru z dokładnością do kilku metrów na sekundę, podczas gdy Jowisz na równiku obraca się z prędkością ponad 10 kilometrów na sekundę. Co więcej, ponieważ ma budowę gazową, a nie skalistą, prędkość obrotu się zmienia, m.in. zależnie od szerokości geograficznej. Pedro Machado

Uzyskane wyniki pozwolą na lepsze poznanie atmosfery Jowisza i zachodzących w niej procesów. Naukowcy wierzą również, że ESPRESSO można wykorzystać do zbadania innych planet.

Naukowcy chcą zbadać inne gazowe olbrzymy

Układ Słoneczny ma cztery gazowe olbrzymy. Poza Jowiszem są to Saturn, Uran i Neptun. Naukowcy uważają, że instrument ESPRESSO można będzie z powodzeniem wykorzystać również do zbadania atmosfery pozostałych z wymienionych planet, co również pozwoli lepiej poznać zachodzące tam zjawiska. Na pierwszy ogień ma pójść Saturn, który słynie ze swoich pierścieni.

ESPRESSO jest wyspecjalizowanym spektografem, który zamontowano na Bardzo Dużym Teleskopie kilka lat temu. Pierwsze testy instrumentu przeprowadzono w 2016 r. Rok później odbył się montaż na VLT.