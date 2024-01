Ogromna kosmiczna kolizja sprzed miliardów lat. Sądzono, że to galaktyka

Wiek wszechświata szacowany jest na około 13,8 mld lat. Po Wielkim Wybuchu dochodziło do ekstremalnych zjawisk związanych z kolizjami i łączeniem się galaktyk. Jednym z takich wydarzeń jest obiekt sklasyfikowany pod nazwą HFLS3. Niegdyś sądzono, że jest to wczesna galaktyka, ale okazuje się, że historia tego tworu jest inna.

"Galatyka" HFLS3 zbadana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

HFLS3 to obiekt, którego wiek oszacowano na około 880 mln lat. To oznacza, że powstał niespełna miliard lat po Wielkim Wybuchu. Został on odkryty w 2013 r. i początkowo sądzono, że jest to jedna galaktyka. Nowe informacje o tym tworze dostarczył Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który ma znacznie czulsze instrumenty do obrazowania wczesnego wszechświata względem poprzednio używanych obserwatoriów.

Zdjęcie HFLS3 to nie jedna, a sześć galaktyk biorących udział w ogromnej kolizji / Jones et al., Astronomy & Astrophysics, 2023 / materiał zewnętrzny

Dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie pozostawiły złudzeń. Obiekt HFLS3 nie jest jedną galaktyką, a sześcioma, które kilkanaście mld lat temu wzięły udział w przeogromnej kolizji o naprawdę wielkich rozmiarach. Badanie przeprowadził zespół kierowany przez astrofizyka Garetha Jonesa z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Zebrane dane wykazały, że mamy do czynienia z czymś innym niż sądzono.

HFLS3 prawdopodobnie nie jest ekstremalnym rozbłyskiem gwiazd, lecz reprezentuje jedną z najgęstszych grup oddziałujących galaktyk gwiazdotwórczych w ciągu pierwszego miliarda lat istnienia wszechświata. Niedawne i trwające obserwacje w wysokiej rozdzielczości pomogą w dalszym scharakteryzowaniu tego wyjątkowego miejsca. czytamy w oświadczeniu naukowców

Przeogromna kolizja galaktyk w niewielkim obszarze

Trzy główne kolidujące ze sobą galaktyki znajdujące się w obszarze HFLS3 rozciągały się na obszarze o długości około 36 tys. lat świetlnych. To blisko trzy razy mniej od średnicy Drogi Mlecznej (105,7 tys. lat świetlnych). Ilość energii wytworzona w trakcie takiego łączenia musiała być ogromna.

Dokładniejsze obserwacje tego typu obiektów pozwolą lepiej zrozumieć, jak formowały się wczesne galaktyki po Wielkim Wybuchu. Uczeni sądzą, że były one w stanie wytwarzać gwiazdy o masie około 3 tys. mas Słońca rocznie. Dla porównania Droga Mleczna "produkuje" każdego roku gwiazdy do około 8 mas Słońca.