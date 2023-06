Już wcześniej naukowcy dochodzili do podobnych odkryć, jednak nigdy nie udało się wykryć fosforu. Do tej pory naukowcy wykryli obecność związków sodu, potasu, chloru oraz węglanów w ziarnach lodu zebranych i przeanalizowanych przez sondę. Jest to pierwszy przypadek, kiedy fosfor został wykryty w oceanie poza Ziemią.

Fosfor jest niezbędny dla wszelkiego życia na Ziemi. Poprzednie modele geochemiczne były podzielone w kwestii, czy ocean Enceladusa w ogóle zawiera znaczne ilości fosforanów. Te pomiary wykonane przez sondę Cassini nie pozostawiają wątpliwości, że w wodach oceanicznych znajdują się znaczne ilości tej niezbędnej substancji.

Szukanie życia poza Ziemią

Dane zebrane przez Cassini ujawniły wysokie stężenie fosforanów sodu lub cząstek, które chemicznie wiążą sód, tlen, wodór i fosfor wewnątrz lodu. To odkrycie sugeruje, że Enceladus może nadawać się do życia. Ponieważ obecność fosforanu to jeden z najsurowszych wymogów w ustalaniu czy ciała niebieskie nadają się do życia.