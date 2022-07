“Kosmiczna pogodynka" prognozuje uderzenie burzy słonecznej. Już jutro rano

Michał Rolecki Astronomia

Burze słoneczne to strumienie naładowanych cząstek, które docierają do nas z rozbłysków słonecznych. Czy jest się czego obawiać? Niekoniecznie, za to warto wieczorem szukać zorzy polarnej.

Zdjęcie W 1989 roku sześć milionów Kanadyjczyków zostało pozbawionych prądu przez burzę słoneczną - strumień naładowany cząstek ze słonecznego rozbłysku / 123RF/PICSEL