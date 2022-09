To było ważne wydarzenie w kontekście ochrony Ziemi przed zagrożeniami z kosmosu .

. Sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) uderzyła w asteroidę Dimporphos . Wydarzenie miało miejsce dzisiaj około 1:14 czasu polskiego.

(DART) . Wydarzenie miało miejsce dzisiaj około 1:14 czasu polskiego. Było ono transmitowane przez NASA, gdzie na bieżąco można było śledzić ostatnie chwile sondy zmierzającej do swego kosmicznego celu. Jeszcze jest zbyt wcześnie, aby potwierdzić, że orbita asteroidy została zmodyfikowana. Warto jednak wspomnieć o tym, że skutki zderzenia obserwowano z kilku perspektyw i są one imponujące.

Dimorphos i Didymos na celowniku NASA

Dimorphos jest obiektem grawitacyjnie związanym z towarzyszącą mu większą asteroidą Didymos. Obydwie należą do grupy Amora i nie zagrażają Ziemi nawet w dłuższej perspektywie. Asteroidy poruszają się w średniej odległości około 1,6 jednostki astronomicznej od Słońca, będąc częścią tak zwanego pasa asteroid pomiędzy Marsem, a Jowiszem.

Istotne znaczenie w tym układzie mają rozmiary Dimorpshosa. Jest on sporo mniejszy od swojego kosmicznego towarzysza. Ma zaledwie 160 metrów średnicy, co uczyniło go idealnym celem, w który mogłaby uderzyć sonda DART. Chodziło przede wszystkim o to, aby asteroida odczuła skutki zderzenia, dostarczając naukowcom informacji o tym, czy można zmienić orbitę asteroidy za pomocą odpowiedniej sondy.

Zderzenie z innej perspektywy i ciekawy GIF

NASA do samego końca transmitowała przebieg misji sondy DART. Jednym z ostatnich obrazków, który można było zobaczyć, przedstawiał szczegóły powierzchni Dimorphosa. Potem obraz zniknął, co było oznaką zwieńczenia tej imponującej misji. Okazuje się jednak, że z innej perspektywy zaobserwowano to, co się stało po zderzeniu.

Mowa tutaj o tym, co uwieczniono w ramach projektu Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) prowadzonego we współpracy NASA z Uniwersytetem Hawajskim. Teleskopy ATLAS również śledziły przebieg tego wydarzenia, a efektem tych obserwacji jest fascynujący materiał w formie GIF-a, który został opublikowany między innymi na Twitterze.

Animacja została złożona z kilku fotografii wykonanych na Ziemi. Widać na niej układ asteroid Didymos i Dimorphos. W pewnym momencie dochodzi do jego pojaśnienia, a potem od jasnej kropki oddala się chmura pyłu. Nie jest to nic innego, jak bezpośrednie potwierdzenie zderzenia podczas, którego DART wznieciła kurz z powierzchni asteroidy.