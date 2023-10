Łazik NASA nagrał coś niezwykłego na Marsie. Pojawiło się i zniknęło

Marsjańskie trąby powietrzne

Trąby powietrzne na Marsie nie są tak okazałe i potężne jak Ziemskie, jednak w dalszym ciągu wzbudzają zainteresowanie naukowców. Są one jednym z mechanizmów przemieszczających i rozprowadzających pył na Marsie. Naukowcy badają i obserwują je po to, by lepiej zrozumieć marsjańską atmosferę, co pozwoli na ulepszenie modeli pogodowych dla Czerwonej Planety.

Dzięki danym ze zdjęć naukowcy ustalili, że ta konkretna trąba powietrzna znajdowała się w odległości około 4 kilometrów. Jej szerokość wynosiła 60 metrów, natomiast wysokość oszacowano na mniej więcej 118 metrów, jednak nie widać górnej części trąby powietrznej, co utrudnia dokładne obliczenia.

Trąby takie mogą urosnąć do bardzo dużych rozmiarów, jednak naukowcy do tej pory nie są w stanie przewidzieć, kiedy się one pojawią. Trąby powietrzne, które również występują na Ziemi, powstają, gdy wznoszące się ciepłe powietrze miesza się z opadającym chłodniejszym.

Jednak nie jest łatwo przewidywać, kiedy i gdzie pojawią się na Marsie, dlatego też łazik Perseverance prowadzi obserwacje we wszystkich kierunkach, wykonując jednocześnie czarno-białe zdjęcia. Głównym celem łazika jednak jest poszukiwanie śladów pradawnego życia drobnoustrojów.

Perseverance bada również geologię Marsa oraz zbiera próbki skał i regolitu. Następnie pobrany materiał ma zostać przetransportowany na Ziemię. Wszystko to ma na celu przygotowanie gruntu pod przyszłe załogowe misje na Czerwoną Planetę.

