„Meteoryt bumerang”. Poleciał w kosmos i wrócił, astronomowie podzieleni

Astronomowie z Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji przedstawili wyniki analizy na międzynarodowej konferencji geochemicznej we Francji. Uważają, że skała została wystrzelona w kosmos, spędziła tam tysiące lat, a następnie spadła z powrotem na naszą planetę. Jeżeli okazałoby się, że zespół ma rację, skała NWA 13188 byłaby oficjalnie pierwszym w historii ziemskim meteorytem znalezionym na Ziemi!

Teoria, która nie przekonała wszystkich. „Czy to na pewno skała z kosmosu?”

Wiemy, że jest to skała z kosmosu, ponieważ jej „dobrze rozwinięta skorupa obtopieniowa” sugeruje, że obiekt musiał częściowo stopić się w atmosferze i nie jest to cecha naturalnie występująca na ziemskich skałach. Zespół podczas analizy wykrył pierwiastki berylu, helu i neonu, które powstały prawdopodobnie w wyniku promieniowania kosmicznego.

Poziom napromieniowania świadczy o tym, że musiała przebywać w przestrzeni minimum 10 000 lat. Skała mogła zostać wyrzucona podczas erupcji wulkanu bezpośrednio w przestrzeń. Chociaż naukowcy bardziej skłaniają się ku drugiej teorii. Kamień został wystrzelony w wyniku uderzenia w planetę kolosalnej asteroidy. Asteroida jest bardziej przekonująca, ponieważ na Ziemi nie znaleziono dowodów na erupcję wulkanu wystarczająco potężną, by wyrzucić coś w kosmos.

Kosmiczny bumerang czy przybysz z innej planety

Część astronomów sceptycznie podchodzi do tematu, twierdząc, że owszem, skała wykazuje duże podobieństwo do ziemskich, jednak mogła powstać w innej części Układu Słonecznego. Nie ma wątpliwości co do tego, że skała pochodzi z kosmosu, jednak czy aby na pewno powstała na Ziemi?

Potrzeba dalszych analiz, aby ustalić dokładny wiek skały oraz należy poszukać dodatkowych wskazówek mogących rozwiać wątpliwości co do pochodzenia meteorytu. NWA 13188 potencjalnie może stać się pierwszym w historii meteorytem bumerangiem, jednak nie jest pierwszym ziemskim meteorytem, jaki odkryto.

Załoga misji Apollo 14 z 1971 roku natknęła się na Księżycu na niezwykły fragment skały. Analiza i obecność fragmentów kwarcu, skalenia i cyrkonii potwierdziło, że kamień pochodzi z Ziemi i prawdopodobnie został wystrzelony z naszej planety miliardy lat temu, gdy Księżyc znajdował się znacznie bliżej Ziemi.