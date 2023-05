Meteoryt przebił dach i wybił dziurę w podłodze. Mieszkańcy byli w szoku

Kosmiczne skały cały czas spadają na Ziemię, jedne ulegają rozpadowi i spaleniu zaraz po zetknięciu z atmosferą, inne docierają do ziemi. Jednak należy pamiętać, że większość terenów pokrywających glob to wody i obszary niezamieszkane, w związku z czym nie tak łatwo o natknięcie się na meteoryt.

Badania natury obiektu

Policja z New Jersey nadal pracuje nad wyjaśnieniem tego, co dokładnie uderzyło w dom w małym miasteczku. Jednak w związku z tym, że nie leży to w kompetencjach policjantów, zwrócili się oni po pomoc do odpowiednich instytucji celem identyfikacji obiektu.

HTPD skontaktowało się z kilkoma innymi agencjami w celu uzyskania pomocy w pozytywnej identyfikacji obiektu i ochronie mieszkańców i obiektu.

Wszystko wskazuje na to, że obiekt jest częścią obecnie przechodzącego roju meteorytów Eta Aquariid, który stanowi coroczne zjawisko, podczas którego szczątki ze słynnej komety Halleya spadają do ziemskiej atmosfery. Wydarzenie to ma trwać do 27 maja, według Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

Jednak meteoryty mogą być trudne do odróżnienia od innych skał, zwłaszcza jeżeli do tej pory nie mieliśmy z nimi styczności. Zazwyczaj naukowcy identyfikują ją dzięki skorupie obtopieniowej, szklistej powłoki, która tworzy się na zewnątrz powierzchni kosmicznego obiektu, stopionej podczas lotu przez ziemską atmosferę.

Inną cechą wyróżniającą meteoryty spośród innych znalezisk jest waga obiektu. Cechują się one znacznie większą wagą w porównaniu do rozmiaru niż typowo ziemskie skały. Jest to związane z tym, że wypełnione są one ciężkimi metalami.