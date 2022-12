Multimiliarder wyśle ludzi na Księżyc. Elon Musk ma potężnego rywala

Największe amerykańskie firmy na Księżycu do 2030 roku

Agencja przewiduje jednak kolejne misje do końca 2030 roku. Zatem po misji Artemis-3 do akcji może wejść właśnie założyciel Amazonu ze swoim zespołem wielu firm. Wspólnie zapowiadają one, że nie tylko będą realizować regularne misje załogowe na Księżyc i do Księżycowego Portu Kosmicznego, ale również stworzą pierwszą prywatną stację kosmiczną i miasto na ziemskiej orbicie.