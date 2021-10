Na niebie pojawiła się kula ognia. To rosyjski satelita szpiegowski [WIDEO]

Takie niesamowite przedstawienie zapewnił zeszłej nocy mieszkańcom USA rosyjski satelita szpiegowski Kosmos-2251. Urządzenie zostało wyniesione na ziemską orbitę na początku września bieżącego roku, ale obsługa misji utraciła nad nim kontrolę. Przez półtora miesiąca krążyło po orbicie, stopniowo obniżając swoją wysokość, aż w reszcie weszło w atmosferę i stało się kulą ognia.

Eksperci z American Meteor Society powiedzieli, że oczekiwali takiego spektakularnego zakończenia żywota jednego z najbardziej zaawansowanych w historii satelitów szpiegowskich, ale dokładnie nie wiedzieli, kiedy to nastąpi. Tuż po zgłoszeniach od mieszkańców obserwacji na niebie kuli ognia, natychmiast dokonali obliczeń i szybko stało się jasne, że mamy do czynienia z pojazdem Kosmos-2251.

Chociaż satelita ważył ok. 500 kilogramów, to jednak nie było zagrożenia, że jego szczątki mogą doprowadzić do powstania szkód materialnych czy ofiar w ludziach. Prawdopodobnie urządzenie w całości spaliło się podczas przelotu przez atmosferę, a jeśli coś dotarło do powierzchni Ziemi, to na pewno spadło na niezamieszkałe tereny.

Ostatnimi czasy coraz częściej dochodzi do takich ciekawych obserwacji. Ma to związek z szybkim rozwojem technologii kosmicznych i wysyłaniem na orbitę coraz większej ilości urządzeń. Niestety czy stety, część z nich nie dociera na swoją orbitę, a później kończy tak, jak rosyjski satelita szpiegowski.

Na szczęście W USA czy Europie nie musimy cały czas patrzeć na niebo w poszukiwaniu kosmicznych śmieci, które mogą nam spaść na głowę. Tego szczęścia nie mają Chińczycy. W Państwie Środka dość często zdarza się, że na wioski potrafią spaść ogromne elementy rakiet, które doprowadzają do powstania pożarów lub strat materialnych.