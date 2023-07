Na plaży w Australii odkryto tajemniczy obiekt. "Przybył z kosmosu"

Fragment indyjskiej rakiety sprzed 10 lat?

Jednak zupełnie inną hipotezę na wyjaśnienie tej wielkiej zagadki przedstawiła dr Alice Gorman z australijskiego Uniwersytetu Flinders. Według niej, może to być fragment zbiornika paliwa rakiety, która została wystrzelona w kosmos ponad dekadę temu. Obiekt jest bardzo podobny do indyjskiej wieloczłonowej rakiety nośnej Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), którą wystrzelono w 2010 roku. Możemy zatem mówić tu o obiekcie, który przybył do nas z kosmosu.

Lokalne władze zarządziły już śledztwo w tej sprawie. Obiekt został zabezpieczony i zostanie zbadany i ewentualnie zutylizowany. Specjaliści sprawdzą też, czy płyny znajdujące się w silniku nie zanieczyściły środowiska naturalnego i czy nie miały negatywnego wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców.