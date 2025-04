Debaty dotyczące dziedzictwa kolonializmu zazwyczaj skupiają się na upamiętnianiu tych, którzy na nim skorzystali, podczas gdy tożsamości jego ofiar zostały wymazane z historii. Bo jak wyjaśnia prof. Dan Hicks, w oczach imperialistów kierujących się rasistowskimi ideami wyższości kulturowej i rasowej, nie były one warte zapamiętania. I chociaż minęło już wiele lat, niewiele się w temacie zmieniło - wystarczy tylko spojrzeć na pewien haniebny kielich, którego aż do 2015 roku używali akademicy z Oksfordu.

Jak możemy przeczytać w nowej książce "Every Monument Will Fall", Worcester College przez długie lata świadomie korzystało podczas oficjalnych uroczystości z kielicha wykonanego z wypolerowanej ludzkiej czaszki. Najpierw do serwowania wina, a następnie - kiedy już zaczął przeciekać - do podawania czekoladek! Dopiero narastający niepokój wśród pracowników naukowych i gości doprowadził do zakończenia tego rytuału, a także oddania czaszki do zbadania.