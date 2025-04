Ze względu na czas potrzebny do przeniesienia produkcji do Polski, pierwsze modele AW149 dla naszej armii powstały jeszcze w zakładach Leonardo we włoskim Verigate. PZL-Świdnik jeszcze w tym czasie wysłało do Włoch swoich pracowników, aby szkolili się z produkcji nowych typów śmigłowców.