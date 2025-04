Spotify mimo wielu wad i krytyki ze strony branży muzycznej pozostaje niekwestionowanym liderem na rynku streamingu muzyki. W porównaniu z YouTube Music oferuje on więcej funkcji społecznościowych, bardziej rozbudowane rekomendacje, możliwość odtwarzania w tle (YT Music wymaga do tego konta YouTube Premium, a w Spotify wystarczy zalogować się na darmowe konto) czy więcej opcji filtrowania (np. według gatunku). Do tej pory oferował też funkcję związaną z tekstami piosenek, której brakowało rywalowi.