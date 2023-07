Ukraińscy żołnierze pochwalili się nową bronią. Chociaż może dla wielu wyglądać dość krępująco, bo mówimy o gumowej zabawce erotycznej w kształcie penisa, to jednak można ją wypełnić materiałem wybuchowym i stalowymi kulkami, a później zrzucić z dronów na obozy rosyjskiego agresora.

Żołnierze przyznają, że gdy otworzyli przesyłki, byli mocno zdziwieni, co za bombowe prezenty otrzymali. Okazuje się, że nawet z zabawek erotycznych można zrobić użyteczną broń do skutecznego neutralizowania przeciwnika. W erze drukarek 3D można bowiem w szybkim tempie produkować przedmioty, które nadadzą się do wypełnienia materiałami wybuchowymi.

