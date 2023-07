Gazeta "Ukraińska Prawda" podała nieoficjalną informację, że nocny atak na most Krymski był operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Marynarki Wojennej. O tym, jak udało się skutecznie zaatakować most szef SBU obiecał dziennikarzowi gazety opowiedzieć dopiero po ostatecznym zwycięstwie w wojnie z Rosją.



Nasz informator twierdzi, że dotarcie z ładunkiem wybuchowym było utrudnione, ale ostatecznie się udało. Wcześniej szef SBU Wasyl Maluk powiedział, że most Krymski jest oczywistym celem dla Ukrainy i obiecał ujawnić szczegóły unikalnych operacji specjalnych po zwycięstwie fragment wiadomości podanej przez "Ukraińską Prawdę"

Atak na most Krymski z powietrza?

Nie wiadomo, jak został przeprowadzony nocny atak na most Krymski. Rosjanie od dawna spodziewali się kolejnej próby jego zniszczenia i dlatego wprowadzili bardzo dokładne kontrole samochodów (co spowodowało gigantyczne korki). Wiele wskazuje na to, że tym razem nie był to efekt eksplozji "samochodu pułapki", ale atak rakietowy z powietrza - taką informację tuż po ataku na most podał ukraiński serwis militarny "Ukraine Battle Map".

Most Krymski prawdopodobnie został zbombardowany, a jedno przęsło mostu zawaliło się, co potwierdzają nagrania wideo. Zgłoszono dwa uderzenia rakietowe. To już drugi raz, kiedy most Kerczeński został zaatakowany i uszkodzony podczas wojny. Możliwe, że było to uderzenie (pocisków) Storm Shadow.