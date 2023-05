Exobiology Extant Life Surveyor, w skrócie EELS to wężopodobny robot, którego najnowszą wersję zaprezentował właśnie zespół JPL od NASA. Jest to jedyny w swoim rodzaju robot stanowiący egzobiologiczne narzędzie do badania życia. Będzie on mógł prowadzić badania na przykład na księżycach Saturna.

Robo-wąż w misji poszukiwania życia

NASA już od jakiegoś czasu myślała nad tym, aby odejść od tradycyjnych robotów na kółkach i skupić się na czymś, co pozwoli zbadać miejsca niedostępne dla tradycyjnych łazików. W związku z czym firma JPL opracowała koncepcję robota, który wygląda, jakby został wyciągnięty z science-fiction.

