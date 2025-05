Stratolaunch Systems, firma stojąca m.in. za największym pod względem rozpiętości skrzydeł samolotem na świecie (Roc), kontynuuje swoją współpracę z Pentagonem. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował w oficjalnym oświadczeniu o drugim udanym teście hipersonicznego pojazdu wielokrotnego użytku Talon-A, który został przeprowadzony w marcu, czyli zaledwie trzy miesiące po pierwszym locie testowym z napędem, co pokazuje, że prace w tym zakresie mocno przyspieszyły.

Lot odbył się w ramach programu MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed), który ma na celu przyspieszenie rozwoju broni hipersonicznej poprzez tanie i szybkie testy. Umożliwiają one sprawdzanie nowych sensorów, systemów komunikacji i silników w warunkach ekstremalnych prędkości, a reużywalna konstrukcja pozwala zredukować czas przygotowania kolejnych lotów z miesięcy do zaledwie kilku tygodni, co czyni Talon-A unikalnym narzędziem dla inżynierów.