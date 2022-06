Kiedy RR Auction ogłosiło, że przeprowadzi aukcję, w której do wylicytowania jest laboratoryjne wyposażenie, pył księżycowy pozyskany w ramach misji Apollo 11, a także... karmione nim karaluchy, wiele osób zafascynowanych podbojem kosmosu z zainteresowaniem zaczęło przyglądać się ofercie. Szczególnie że mowa o eksponatach pochodzących z bardzo ważnego eksperymentu, którego celem było sprawdzenie wpływu regolitu na organizmy żywe, w tym ryby, myszy i karaluchy.

NASA chce odzyskać swoje karaluchy. Co z aukcją?

Karaluchy i pył księżycowy wystawione na sprzedaż pochodzą z badań, do których przeprowadzenia NASA zatrudniła entomolożkę Marion Brooks z Saint Paul University - jej zadaniem było ponownie przebadać 8 karaluchów biorących udział w pierwotnych eksperymentach. To właśnie udostępnione jej wyposażenie i karaluchy, a konkretniej fiolka z księżycowym regolitem pozyskanym z owadów po eksperymentach (ok. 40 miligramów), trzy zachowane prusaki Blattella germanica oraz zestaw 66 szkiełek przedmiotowych zawierających próbki materiału pobrane z prusaków, można było kupić na aukcji.

Sami podkreślaliśmy wtedy, że to nie lada okazja, bo amerykańska agencja kosmiczna pilnie strzeże próbek księżycowych przywiezionych na Ziemię i ich zdobycie graniczy z cudem... no i właśnie możemy się przekonać, o czym mowa.

Jak informuje Associated Press, prawnik NASA wystosował do domu aukcyjnego RR Auction oficjalne pismo, wnioskując o zamknięcie aukcji i wyjaśniając, że wszystkie sprzedawane przedmioty są własnością federalną, co oznacza, że powinny jak najszybciej wrócić w ręce agencji kosmicznej.



Wszystkie próbki Apollo, jak określono w tej kolekcji przedmiotów, należą do NASA i żadna osoba, uniwersytet ani inna jednostka nigdy nie otrzymała pozwolenia na ich przechowywanie po analizie, zniszczenie lub inne użycie w jakimkolwiek celu, w szczególności sprzedaż lub wystawianie na widok publiczny możemy przeczytać w liście.

W związku z tym aukcja została wstrzymana, ale oferowane na niej przedmioty nie trafiły jeszcze w ręce NASA - wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, bo jak podkreślają przedstawiciele domu aukcyjnego, w tego typu sytuacjach zawsze starają się działać zgodnie z prawem.