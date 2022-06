Szef rosyjskiej agencji kosmicznej, Dmitrij Rogozin, już pod koniec lutego groził, że jeśli USA nie wycofają się z zapowiadanych sankcji, to Rosja zaprzestanie działań podtrzymujących Międzynarodową Stację Kosmiczną na orbicie, co skutkować będzie jej niekontrolowanym wejściem w atmosferę i upadkiem na Ziemię. I choć wszyscy zakładali, że na straszeniu się skończy, to dopiero teraz możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie ma powodów do obaw.

NASA nie potrzebuje już Rosji przy kontrolowaniu ISS

Stany Zjednoczone po raz pierwszy od przejścia na emeryturę promu kosmicznego Space Shuttle zyskały zdolność kontrolowania orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bez udziału Rosjan, a wszystko za sprawą statku kosmicznego Cygnus - ten stał się właśnie pierwszą komercyjną jednostką, która skutecznie wprowadziła ISS na wyższą orbitę. Czemu to takie istotne? Na skutek ciągłego ruchu Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, orbitująca na wysokości ok. 400 km, każdego miesiąca obniża swoją wysokość o niecałe 2 km, więc podnoszenie jej na miejsce wpisane jest w stały harmonogram prac konserwacyjnych.



Do tej pory były one wykonywane z pomocą rosyjskiego bezzałogowego statku transportowego Progress i modułu serwisowego Zwiezda, ale ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej i groźby ze strony Rosji, pojawiły się uzasadnione obawy o kontynuowanie współpracy w tym zakresie.



Amerykanie nie mieli zamiaru pozostawić losu ISS i przebywających tam astronautów na łasce Kremla, dlatego jeszcze w lutym Northrop Grumman wysłało do stacji na zlecenie NASA ulepszoną wersję swojego statku kosmicznego Cygnus (zwiększona ładowność i lżejsze zasilanie słoneczne), który miał przejąć zadanie jej podnoszenia.



Dokowanie i wstępne kilkusekundowe testy odbyły się bez problemu, a teraz dowiadujemy się też, że rozwiązanie w pełni udowodniło swoją skuteczność i wyniosło ISS na wyższą orbitę, co oznacza, że NASA jest w stanie przeprowadzać tę procedurę bez jakiegokolwiek udziału Rosjan, zapewniając tym samym stacji bezpieczeństwo.



To podniesienie ISS przy użyciu Cygnus dodaje krytyczne możliwości pomocy w utrzymaniu i wspieraniu stacji kosmicznej. Pokazuje również ogromne możliwości, jakie Cygnus oferuje ISS i przyszłym wysiłkom w zakresie eksploracji kosmosu podsumowuje Steve Krein, wiceprezes ds. przestrzeni cywilnej i komercyjnej Northrop Grumman.

NASA poinformowała przy okazji, że kiedy Cygnus zakończy swoją misję w ramach ISS (dostarczył też na miejsce zaopatrzenie i zabrał śmieci), opuści stację kosmiczną, żeby rozmieścić małego satelitę, a następnie spłonie nad Oceanem Spokojnym podczas kontrolowanego wejścia w atmosferę.