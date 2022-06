W Top Gun: Maverick pojawia się Darstar, futurystyczny samolot, który osiąga ponad 10 tysięcy km/h. Okazuje się, że koncepcja samolotu powstała na potrzeby filmu Toma Cruise'a w tajnych zakładach Skunk Works należących do koncernu Lockheed Martin.

Koncept miał powstać na bazie kultowego samolotu SR-71 Blackbird z lat 60. ubiegłego wieku. To był pojazd o futurystycznym wyglądzie i możliwościach jak na tamte czasy. Rozwijał on prędkość na poziomie 3500 km/h. Do dziś żaden nawet z najnowszych myśliwców nie jest zdolny do przemieszczania się z taką prędkością.

Darkstar z Mavericka jest jego znacznie udoskonaloną wersją. Eksperci ze świata lotnictwa uważają jednak, że koncept dla Toma Cruise'a nie powstał przypadkowo. Wszystko bowiem wskazuje na to, że jest to pochodna jednego z eksperymentalnych pojazdów budowanych przez koncern Lockheed Martin. Niektórzy uważają nawet, że mamy tutaj do czynienia z maszyną zbliżoną wyglądem do ukrywanego w tajemnicy SR-72.

Darkstar z Top Gun: Maverick to następca SR-71 Blackbird?

Od kilku lat w mediach lotniczych mówi się, że SR-72 testowany jest w słynnej Strefie 51 w Nevadzie. Maszyna ma dysponować nowymi superzaawansowanymi silnikami pulsacyjnymi lub strumieniowymi i poszyciem zdolnym do lotów w temperaturze kilku tysięcy stopni. Wielokrotnie nad obszarem Nevady słyszano odgłosy charakterystyczne dla pracujących tego typu silników. Maszyna może osiągać prędkości hipersoniczne przekraczające magiczną granicę 10 tysięcy km/h i występuje tylko w wersji bezzałogowej.

Oficjalnie Lockheed Martin nie otrzymał kontraktu od Sił Powietrznych USA na budowę SR-72, a koncept Darkstar z Top Gun: Maverick nie istnieje w realnym świecie. Co ciekawe, amerykański koncern przygotował kilka materiałów filmowych, w których inżynierowie opowiadają o powstaniu konceptu dla Toma Cruise'a i bardzo ciekawych kwestiach z całej produkcji.