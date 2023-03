Amerykańska Agencja Kosmiczna wysłała w 2021 roku w kierunku podwójnej planetoidy - głównej o nazwie Didymos i jej księżyca Dimoprhos - statek kosmiczny DART. Został on wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Falcon od SpaceX. W październiku 2022 roku, planetoida Didymos znalazła się ok. 11 milionów kilometrów od Ziemi. To odległość równa ponad 30-krotności odległości Ziemi do Księżyca. Wówczas sonda dokonała pierwszego w historii uderzenia kinetycznego w kosmiczną skałę, a mianowicie w księżyc planetoidy.

Tuż po uderzeniu z prędkością 22 530 km/h, z obiektu uwolniły się w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości materii skalnej i pyłu. Naukowcy przez ostatnie miesiące analizowali dane pozyskane z europejskiej mikrosondy LiciaCube, która obserwowała całe to wydarzenie z bezpiecznej odległości.

