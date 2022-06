W niedzielę, 12 czerwca o 18:12 odbył się start rakiety LV0010 z ładunkiem zawierającym dwa nanosatelity TROPICS. To urządzenia standardu CubeSat 3U, skonstruowane na zlecenie NASA przez firmę Blue Canyon Technologies. Na ich pokładzie umieszczono 12-kanałowy spektrometr mikrofalowy do obserwacji opadów atmosferycznych, temperatury i wilgotności.

Niestety, po 10 minutach od startu rakiety, doszło do awarii górnego stopnia. Silnik zakończył swoją pracę za wcześnie, co doprowadziło do niekontrolowanego obrotu, który widać na transmisji udostępnionej w serwisie YouTube. Niespodziewana awaria sprawiła, że nanosatelity NASA nie osiągnęły prędkości orbitalnej i razem z rakietą wpadły do Oceanu Atlantyckiego.

TROPICS kontra burze tropikalne

Zachodzące zmiany klimatyczne, wynikające z rozwoju technologicznego naszej cywilizacji, doprowadzają do powstawania coraz intensywniejszych huraganów i burz tropikalnych. Nanosatelity TROPICS są skonstruowane w taki sposób, aby skutecznie śledzić zjawiska pogodowe rozwijające się nad oceanami.

Dane, które będą zbierane przez konstelację CubeSatów, pozwolą lepiej zrozumieć dynamikę atmosfery ziemskiej i sposób powstawania groźnych zjawisk pogodowych. Mimo utraty dwóch pierwszych satelitów, NASA zapewnia, że nie zaburzy to działania całej konstelacji. Za sprawą pozostałych czterech satelitów, projekt TROPICS będzie nadal zapewniał dobrej jakości obserwacje cyklonów tropikalnych.

Pierwsze kroki zawsze są najtrudniejsze

Astra Space znajduje się na początku swojej kosmicznej drogi. Pierwsza udana misja orbitalna w wykonaniu tej firmy, odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Z siedmiu prób przeprowadzonych do tej pory, sukcesem zakończyły się zaledwie dwie. Niemniej NASA aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsiębiorstwa. Po nieudanej misji rozpoczęto dyskusje na temat wniosków i błędów, które należy poprawić, aby wpadek w przyszłości było mniej.